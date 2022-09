Morning-afterpil wordt gratis voor alle vrouwen in Frankrijk

“Ik wilde dood”: getuigenis­sen van Hondurese vrouwen over abortusban tragisch toekomst­beeld voor VS

Honduras biedt een angstaanjagend toekomstbeeld van wat de Verenigde Staten te wachten zou kunnen staan als het recht op abortus nog verder wordt teruggeschroefd. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Human Right Watch. Vandaag publiceerde de organisatie getuigenissen van vrouwen in Honduras, een land waar abortus in geen enkel geval is toegelaten.

