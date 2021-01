Morgen inauguratie van Joe Biden en die zal er wat anders uitzien: dit staat er op de agenda

Greet De Keyser in de VS. Het wordt een bijna onmogelij­ke opdracht voor president Biden om de diepe breuk in de samenle­ving te lijmen

18 januari Het gaat niet goed met Amerika. De schok van wat op 6 januari gebeurde, is nog lang niet voorbij. Integendeel, het wordt alleen maar erger. Angst heerst in de stad, een paar dagen voor de eedaflegging van president Biden. Ik zag één keer hetzelfde, en dat was op 9/11. Het is dit jaar precies 20 jaar geleden. Maar het verschil tussen nu en toen is dat in 2001 alle Amerikanen één groot front vormden tegen de bedreiging van het moslimterrorisme. Die eenheid is er nu niet.