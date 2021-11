Morgen D-day voor Oostenrijk: komt er lockdown voor ongevaccineerden in hele land?

De negen Oostenrijkse deelstaten lijken het in grote mate eens te zijn om vergaande beperkingen op te leggen voor de niet-gevaccineerde bevolking. Dat meldt persbureau APA, een dag voor gepland topoverleg over de coronacrisis.

De Oostenrijkse bondskanselier Alexander Schallenberg en minister van Volksgezondheid Wolfgang Mückstein houden morgen een videobijeenkomst met de leiders uit de deelstaten. Tijdens het overleg hopen ze tot een akkoord te komen om inwoners die niet gevaccineerd zijn tegen het coronavirus een lockdown op te leggen. De verordening die hiervoor nodig is, zal allicht morgenavond al goedgekeurd worden door het parlement.

Vandaag werd in Oostenrijk een nieuw dagrecord van ruim 13.000 coronabesmettingen geregistreerd. Bovendien heeft het land een vaccinatiegraad van 65 procent. Dat is veel lager dan in de meeste andere West-Europese landen.

2G-regel

Vanwege de snelle toename van besmettingen krijgen ongevaccineerden in Oostenrijk steeds meer te maken met beperkende maatregelen. Zo is deze week de zogeheten 2G-regel ingevoerd. Dit betekent dat alleen mensen die gevaccineerd of genezen zijn toegang krijgen tot onder meer horecazaken, kappers en evenementen met meer dan 25 bezoekers. Er geldt wel een overgangsperiode van vier weken, waarin ook een enkele prik en een PCR-test volstaat.

“Meer duidelijkheid nodig”

De deelstaten Salzburg en Opper-Oostenrijk lieten gisteren al weten dat ze na het weekend zullen overgaan op een lockdown voor ongevaccineerden. Volgens APA, dat met meerdere gouverneurs en burgemeesters sprak, lijkt een groot aantal deelregeringen voorstander te zijn om de lockdown ook op landelijk niveau in te voeren. Hier en daar zijn wel nog enkele regionale leiders die vinden dat er eerst meer duidelijkheid nodig is, onder meer over hoe de lockdown moet gehandhaafd worden.

Hoe streng?

Verwacht wordt dat niet-gevaccineerden enkel nog het huis zullen mogen verlaten om in hun dagelijkse behoeften te voorzien, te werken of hulp te zoeken. Er zouden naar verluidt steekproeven gehouden worden. “De doelstelling is duidelijk: we willen het licht op groen zetten voor een nationale lockdown van mensen die niet gevaccineerd zijn. We gaan die stap nu echt zetten”, liet Schallenberg optekenen.