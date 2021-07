Moordproces advocaat Wiersum van start, de strafpleiter die Taghi's kroongetuige Nabil B. bijstond

AMSTERDAMHet proces tegen twee mannen die worden verdacht van de moord op advocaat Derk Wiersum (44), een misdaad die heel Nederland in shock bracht, is van start gegaan in de extra beveiligde rechtszaal nabij luchthaven Schiphol. Aan de toch al zeer dramatische zaak is op 6 juli een ongekende, nieuwe lading toegevoegd: de schietpartij op misdaadjournalist Peter R. de Vries. Officieel staat er nog niets vast, maar er gaan hardnekkige geluiden dat de schokkende aanslagen verband met elkaar houden.

Wiersum werd op 18 september 2019 doodgeschoten in de buurt van zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert. Hij was een van de twee advocaten van het eerste uur van Nabil B., de veelbesproken kroongetuige in het liquidatieproces Marengo. Ridouan Taghi is daarin de hoofdverdachte. Peter R. de Vries is na de moord op advocaat Wiersum adviseur en woordvoerder geworden van B. en werkt daarbij nauw samen met diens huidige advocaten.

Volledig scherm Een beveiligd transport komt aan bij Justitieel Complex Schiphol, de extra beveiligde rechtbank nabij de Amsterdamse luchthaven. © ANP

Nabil B. stapte in 2017 naar justitie en sloot een deal: in ruil voor belastende verklaringen tegen medeverdachten zou hij de helft strafkorting krijgen. Zes dagen nadat het Openbaar Ministerie op een zitting in Marengo in maart 2018 bekend had gemaakt dat Nabil B. kroongetuige was geworden, werd diens broer Reduan in Amsterdam-Noord doodgeschoten. Die schutter is veroordeeld.

Voor de uitvoering van de moord op Wiersum vervolgt het OM Moreno B. en Giërmo B. Giërmo B. werd negen dagen na de moord opgepakt, Moreno B. in januari 2020. In de tussentijd arresteerde de politie ook Anouar T., een neef van Taghi. Hij zou een organiserende, faciliterende rol hebben gespeeld in het geheel, maar zijn zaak is afgesplitst van die van de uitvoerders. Voor het proces tegen Moreno B. en Giërmo B. zijn vijf dagen uitgetrokken.

De advocaten van Moreno B. en Giërmo B. willen uitstel van het proces, is deze voormiddag gebleken. Reden hiervoor is dat zij nog tal van getuigen willen horen en nader onderzoek laten doen.

Volledig scherm 20 september 2019: mensen leggen bloemen bij het kantoor van de doodgeschoten advocaat Derk Wiersum in Amsterdam. © ANP

Ruzie over een telefoon

Voorafgaand zou Nabil B. als getuige worden gehoord. Dit verhoor is niet doorgegaan. De advocaten hadden Nabil B. vragen willen stellen over een ruzie die hij vlak voor de moord met Wiersum zou hebben gehad. Die hoogoplopende ruzie zou zijn gegaan over een telefoon die Nabil B. destijds in zijn cel had.

Nabil B.’s gezondheidstoestand laat een verhoor momenteel niet toe, zo is gebleken. Nabil B. verklaart om die reden ook al geruime tijd niet meer in het liquidatieproces rond Taghi.Het Openbaar Ministerie verzet zich tegen uitstel en wil dat de strafzaak deze en volgende week doorgaat.

Jacques Taekema, advocaat van verdachte Giërmo B., had ook om een getuigenverhoor van Peter R. de Vries verzocht. De strafpleiter zei dat hij het verzoek om dit verhoor handhaaft, “zolang De Vries leeft”. Hij sprak daarbij de hoop uit dat De Vries volledig zal herstellen. Volgens de advocaten van Moreno B. en Giërmo B. zijn er volgens hen ook potentiële verdachten.

