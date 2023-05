Moordonderzoek geopend na dodelijke brand in Nieuw-Zeelands hostel: “Dodenaantal kan nog oplopen”

Lichaam van vermiste tiener gevonden na overstro­ming tijdens grotbezoek in Nieuw-Zee­land

Reddingsdiensten hebben het lichaam gevonden van een jongen die sinds dinsdag vermist was in een grot in Nieuw-Zeeland. De tiener was op een speleologische excursie met klasgenoten van een plaatselijke school toen de groep door hevige regenval in de problemen kwam bij het populaire Abbey Caves-complex, ten noorden van Auckland.