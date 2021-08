Moordenaar van Robert Kennedy komt na 53 jaar mogelijk vrij

Sirhan Sirhan, de man die veroordeeld is voor het doodschieten van Robert F. Kennedy, maakt na 53 jaar in de cel kans op voorwaardelijke vrijlating. Op vrijdag maakte een justitiecommissie in Californië bekend dat de 77-jarige Sirhan zijn vrijheid voorlopig terug kan krijgen.

Noch de commissie noch het Openbaar Ministerie van Californië hadden bezwaren tegen het zestiende verzoek om vrijlating van Sirhan. Het lot van de schutter ligt nu in handen van de Democratische gouverneur van Californië, Gavin Newsom. Die besluit of Sirhan de gevangenis in San Diego ook daadwerkelijk mag verlaten. Een woordvoerder van Newsom kon vrijdag tegen The New York Times niets zeggen over de beslissing van de gouverneur. Volgens ingewijden kan het besluit van Newsom nog enkele maanden op zich laten wachten.

Volledig scherm Archiefbeeld. Senator Robert F. Kennedy tijdens een toespraak in Atlantic City, Verenigde Staten. (09/05/1968) © AP

Steun van Kennedy’s

Twee van de nog levende zonen van Kennedy (Robert F. Junior en Douglas) steunden Sirhan’s verzoek tot voorwaardelijke vrijlating tijdens de hoorzitting bij de herzieningsraad. “Ik ben er helemaal beduusd van dat ik nu oog in oog sta met mijnheer Sirhan. Ik ben geloof ik heel mijn mijn hele leven bang voor hem en zijn naam geweest. Ik ben dankbaar dat ik hem nu zie als mens die medeleven en liefde verdient”, aldus Douglas Kennedy.

De Palestijnse immigrant Sirhan schoot Robert F. Kennedy, de broer van de eerder vermoorde John F. Kennedy en zelf in de race om president te worden, op 5 juni 1968 neer in Los Angeles. Kennedy overleed een dag later op 42-jarige leeftijd in het ziekenhuis. De schutter zei dat hij Kennedy had beschoten om diens steun aan Israël.

Sirhan werd in 1969 veroordeeld tot de doodstraf, die enige jaren later werd omgezet in levenslang. Hij zit de straf uit in een gevangenis in San Diego. In 2019 werd hij neergestoken door een medegevangene, waardoor hij in het ziekenhuis opgenomen moest worden.