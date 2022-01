Moordenaar Robert F. Kennedy komt na halve eeuw niet vrij: “Onvoldoende geleerd van straf”

TV “Mijn vader werd vermoord door de CIA”: het verbluffen­de verhaal achter Net­flix-do­cu ‘Wormwood’

Op 28 november 1953 maakte een Amerikaanse wetenschapper een val uit het raam van zijn kamer in het Statler Hotel in New York. Zelfdoding of ongeval, luidde de conclusie. Maar het lijkt er steeds meer op dat Frank Olson werd vermoord en dat achter zijn dood een onthutsend verhaal schuilgaat van misdadige experimenten en misleiding. “Mijn vader werd vermoord door de CIA”, stelt Olsons zijn zoon Eric in Netflix-docu ‘Wormwood’. “En hij was niet het enige slachtoffer.”

