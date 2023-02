Moordenaar maakt TikTok-filmpjes met nieuwe kleren op oprit van slachtoffer

Onthuld: de geheime plek in Polen waar ze dag en nacht kapotge­scho­ten Oekraïense tanks herstellen

De westerse hulp aan het Oekraïense leger gaat veel verder dan het leveren van tanks. Zo is er ook een helpdesk opgezet die Oekraïense soldaten kunnen bellen als ze problemen hebben met hun materieel. En valt het mankement niet vanop afstand te verhelpen, dan is er een geheime werkplaats in Polen die dag en nacht werkt om stukgeschoten tanks en kanonnen te herstellen. Geheim, maar vindbaar genoeg om te weten dat de plek een link heeft met het Vlaamse Evergem.

17:39