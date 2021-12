Moordenaar George Floyd erkent schuld in nieuwe zaak

Tweede omikronge­val in China: man van 67 test positief na twee weken quarantai­ne

In China is een tweede besmetting met de omikronvariant ontdekt. De persoon in kwestie is een man van 67 die positief testte na meer dan twee weken quarantaine. Hij nam intussen het vliegtuig voor een binnenvlucht die, op zes plaatsen in business na, helemaal volgeboekt was. Gevolg: 10.544 risicocontacten moesten eveneens worden getest. Daar zitten tot nu toe geen nieuwe gevallen bij.

13:48