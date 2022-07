“Moordenaar doodde ex-premier Abe mogelijk om link met Moonsekte”

De politie meldde daarbij de naam van de organisatie niet, maar volgens lokale media ging het om een religieuze instelling. De moeder van de dader zou daar namelijk veel geld naar overgemaakt hebben, waardoor het gezin in financiële nood terechtgekomen was.

De Verenigingskerk laat nu weten dat de moeder van de verdachte eens per maand naar de kerk ging. Informatie over mogelijke donaties die de moeder aan de kerk gedaan zou hebben, deelde de kerk niet.

De leider van de kerk in Japan laat wel weten dat sommige mensen grote bedragen naar de kerk overmaken. “Daar ben ik dankbaar voor", stelt Tomihiro Tanaka. Hij gaf ook nog mee dat de moeder van Yamagami in 1998 lid geworden was van de kerk. In 2002 zou ze volgens hem in financiële problemen gekomen zijn. Wat daaraan ten grondslag lag, is hem niet bekend.