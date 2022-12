Moordaanslag op prominent Wagner-lid in Centraal-Afrikaanse Republiek, volgens Wagner-baas zit Frankrijk achter aanval

De directeur van een Russisch cultureel centrum in de Centraal-Afrikaanse Republiek is vrijdag zwaargewond geraakt door een pakketbom. ‘CNN’ meldt dat de man, Dmitri Syty, net als veel leden van Wagner in de Afrikaanse diamanthandel zit. De oprichter van de paramilitaire groep meent dat Frankrijk verantwoordelijk is voor de aanslag. Jevgeni Prigozjin heeft daarom het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd om Frankrijk als sponsor van staatsterrorisme te betitelen.

Syty werkte voor het Russische culturele centrum in de hoofdstad Bangui, maar zou volgens verschillende media nauwe banden hebben met de Wagner-groep. “De directeur heeft vrijdag een anoniem pakket ontvangen. Toen hij het wou openen, vond een explosie plaats”, klinkt het in een mededeling van de Russische ambassade in het Afrikaanse land. Dmitri Syty werd in het ziekenhuis opgenomen met “zware verwondingen”. Artsen zouden voor zijn leven vechten.

Quote Dit is voor jou van alle Fransen, de Russen zullen Afrika verlaten Boodschap bombrief

Volgens Prigozjin kon Syty nog voordat hij het bewustzijn verloor, vertellen over de boodschap in de bombrief: “Dit is voor jou van alle Fransen, de Russen zullen Afrika verlaten.”

Het officiële Russische persagentschap TASS citeerde de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Mikhail Bogdanov als volgt: “De moordaanslag op de directeur van het Russische cultureke centrum in de Centraal-Afrikaanse Republiek is een onmenselijke terreurdaad die sterk veroordeeld moet worden.”

De Wagner-baas acht Frankrijk verantwoordelijk voor de aanval. “Ik heb me reeds gericht tot het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zodat het de procedure kan starten om Frankrijk te brandmerken als staat die het terrorisme steunt”, aldus Jevgeni Prigozjin.

Donderdag verlieten de laatste Franse soldaten de Centraal-Afrikaanse Republiek na een jarenlange militaire missie in het onrustige land. Ze vertrokken met name wegens een ruzie met de regering over de aanwezigheid en invloed van de Russen in het land.

Misdaden en plunderingen

Moskou stuurde in 2018 trainingsinstructeurs naar de Centraal-Afrikaanse Republiek maar volgens Frankrijk en de Verenigde Naties zijn zij huurlingen van de paramilitaire Wagner-groep en sturen zij de regering aan. De aanwezigheid van Wagner in de Centraal-Afrikaanse Republiek is erg omstreden. Onderzoek van ‘CNN’ heeft Wagner en aanverwante entiteiten in verband gebracht met de lucratieve diamanthandel in Centraal-Afrika en met talrijke mensenrechtenschendingen in het land, waar het leger tegen een aantal rebellengroeperingen vecht.

Wagner wordt trouwens in verband gebracht met misdaden en plunderingen in diverse Afrikaanse landen.

De Amerikaanse regering overweegt juist om de Wagner-groep een terroristisch stempel te geven om de groeiende betrokkenheid bij de oorlog in Oekraïne en conflicten in Afrika te verhinderen. Het Europees Parlement heeft Rusland vorige maand bestempeld als sponsor van staatsterrorisme.