“Moordaanslag met autobom verijdeld op leider van Transnistrië”

Slachtof­fers aardbeving Turkije leven noodgedwon­gen in treinwa­gons: “We weten niet hoe we ramp moeten doorstaan”

De Turkse autoriteiten zijn op zoek naar huisvesting voor meer dan 1,5 miljoen mensen die dakloos zijn na de enorme aardbevingen vorige maand. Minstens 50.000 mensen kwamen om het leven in Turkije en Syrië. Overlevenden wonen nu in tenten, containerwoningen, hotelresorts en zelfs treinwagons. De getuigenissen over het leven in het station van Iskenderun, Turkije, laten niemand onberoerd. “We weten niet hoe we deze ramp moeten doorstaan”, klinkt het.