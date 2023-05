Moord op verpleegster (37) zorgt voor grote verontwaardiging in Frankrijk: “Hele zorgsector is in rouw”

In Frankrijk zorgt de moord op een verpleegster in een ziekenhuis in Reims voor grote verontwaardiging. De 37-jarige vrouw werd afgelopen maandag doodgestoken door een 59-jarige patiënt. De man, die volgens de politie aan ernstige psychologische stoornissen lijdt, zou zes jaar geleden ook al eens vier zorgmedewerkers hebben aangevallen. De verdachte wou naar eigen zeggen wraak nemen omdat hij jarenlang “in de psychiatrie werd mishandeld”.

De feiten speelden zich maandag omstreeks 13.30 uur af in de kleedkamer van het Universitair Ziekenhuis van de stad Reims, in het noordoosten van Frankrijk. De 59-jarige verdachte, Franck F., viel een verpleegster en een secretaresse van het ziekenhuis aan met een mes, dat een lemmet van maar liefst 20 centimeter had.

De 37-jarige verpleegster Carène Thibaut-Mezino, moeder van twee, werd nog in het ziekenhuis verzorgd, maar overleed later aan haar verwondingen. Ook de 56-jarige secretaresse raakte zwaargewond. Zij is ondertussen aan de beterhand.

Verdachte “wou wraak nemen”

Franck F. zette het na de steekpartij op een lopen, maar de politie kon hem even later arresteren. De man, die aan ernstige psychologische stoornissen lijdt, verklaarde dat hij “wrok koesterde tegen het ziekenhuis”. Volgens de politie wou hij wraak nemen omdat hij jarenlang “mishandeld werd in de psychiatrie”. F. zou bovendien hebben toegegeven dat hij in het verleden al “drie of vier andere verpleegsters” had neergestoken.

In juni 2017 viel de man inderdaad vier medewerkers van een psychiatrisch opvangcentrum in de stad Châlons-en-Champagne aan. Eén slachtoffer raakte daarbij zwaargewond. Een uitspraak in de zaak werd de komende weken verwacht.

Minuut stilte

Matthieu Bourrette, procureur-generaal van Reims, heeft vandaag bekendgemaakt dat de 59-jarige verdachte aan paranoia en schizofrenie lijdt. F. krijgt sinds 1985 psychiatrische zorg. Zijn moeder verklaarde aan de onderzoekers dat ze “niet verrast” was door de recente misdaad van haar zoon. Bourette vraagt om F. te veroordelen voor moord en poging tot moord en hem in voorlopige hechtenis te plaatsen in een ziekenhuis-gevangenisafdeling.

Frankrijk is geschokt door de zaak. Ziekenhuizen doorheen het land hielden vanmiddag een minuut stilte om de 37-jarige verpleegster te herdenken. “Vandaag is de hele zorgsector in rouw en is heel het land bedroefd”, zei de Franse premier Elisabeth Borne, die samen met minister van Volksgezondheid François Braun een bezoek bracht aan het Europese ziekenhuis Georges Pompidou in Parijs.

Het personeel van het Universitair Ziekenhuis van Reims hielden vanmiddag een minuut stilte.

De Franse premier Elisabeth Borne bracht een bezoek aan het Europese ziekenhuis Georges Pompidou in Parijs.

