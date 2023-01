Monument in VS voor slachtoffers Koreaoorlog kostte miljoenen, maar blijkt nu vol spelfouten te staan

Sinds vorige zomer is in Washington DC een nieuw monument te bezichtigen ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Koreaoorlog (1950-1953). Een goedbedoeld initiatief, maar met een ongelukkige uitvoering. Van de ruim 36.600 slachtoffers zijn naar schatting zo’n 1.015 namen verkeerd gespeld en zijn 500 slachtoffers die omkwamen tijdens de oorlog niet eens vermeld. Dat meldt ‘The New York Times’.

“Het is een enorme puinhoop”, aldus Hal Barker die samen met zijn broer oprichter is van het Korean War Project en zelf de kinderen zijn van een overleden Koreaveteraan. Ze maakten een schatting van het aantal fouten door de gegevens die zij verzamelden door de jaren heen naast de namenlijst van Korean War Wall of Rememberance te leggen. Er zouden op de boog van zwart glimmend graniet zo’n 1.015 namen verkeerd gespeld zijn. 500 zouden missen en 245 zouden foutief op de lijst staan omdat ze omkwamen tijdens een voorval dat niets met de oorlog te maken had of de oorlog zelfs overleefd hebben. De broers vertelden aan ‘The New York Times’ dat het officiële register dat voor de muur werd gebruikt zeer slordig was. In 2021 trokken ze bij het zien van de lijst al aan de alarmbel, maar daar zouden ze weinig respons op hebben gekregen.

Prijskaartje

Het monument is te bezichtigen op de National Mall en is een toevoeging aan het Korean War Veterans Memorial dat er al sinds 1995 staat. Er werd zo’n 22 miljoen dollar (ruim 20,5 miljoen euro) besteed aan het nieuwe project. Een gebrek aan tijd, geld en nauwkeurig onderzoek zouden aan de oorzaak liggen van de flater. Het geld voor het project werd grotendeels verstrekt door de Zuid-Koreaanse regering. De foutieve lijst met namen werd geleverd door het Amerikaanse ministerie van Defensie – en die lijst lijkt niemand grondig gecontroleerd te hebben.

Aan de krant ‘The New York Times’ liet het ministerie weten dat er inderdaad fouten op de muur staan. Het samenstellen van een accurate lijst zou een uitdaging zijn geweest, klinkt het. “We moedigen alle familieleden of bezorgde burgers aan om het ministerie op de hoogte te stellen van namen die zijn weggelaten, verkeerd gespeld of per ongeluk zijn opgenomen.” Er wordt nu gezocht naar een oplossing. Samen met de parkdienst van de National Mall zal het ministerie ervoor zorgen dat correcties of toevoegingen doorgevoerd zullen worden. Details over hoe het graniet zal worden hersteld, gaf het ministerie niet.

Volgens de broers Barker zit er niets anders op dan het monument volledig af te breken en opnieuw te beginnen.

Geen eenmalig voorval

Het is niet de eerste keer dat nalatigheid geleid heeft tot het verspreiden van foutieve informatie rond de Koreaoorlog. Gedurende de eerste vijftig jaar na de oorlog stond het officiële dodental op 54.246. Dit cijfer werd gepubliceerd in geschiedenisboeken, meermaals herhaald in toespraken en werd zelfs in steen gebeiteld bij de onthulling van het Koreaanse oorlogsmonument in 1995. In 2000 bleek echter dat dit getal niet correct was. Het omvatte de slachtoffers van alle troepen die – op verschillende plekken in de wereld – kwamen te overlijden tijdens de periode van de Koreaanse oorlog. Het werkelijke aantal lag op 36.516, bevestigde het Pentagon toen.