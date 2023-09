Montenegrijnse deelnemers strijden in ironische wedstrijd om de titel 'luiste burger' en prijs van 1.000 euro

Voetbal­ster Hermoso dient klacht in tegen Spaans bondsvoor­zit­ter Rubiales na ongewenste kus op de mond

Jennifer Hermoso (33) heeft klacht ingediend tegen bondsvoorzitter Luis Rubiales (46). Die had de Spaanse voetbalster ongewenst op de mond gekust nadat ze zich vorige maand met haar land tot wereldkampioen in het vrouwenvoetbal had gekroond.