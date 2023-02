Monsterbetoging in Madrid om publieke zorg te verdedigen: “10 dokters doen werk van 15”

Christende­mo­cra­ten na ruim 20 jaar weer de grootste in Berlijn

De christendemocraten, die landelijk in de oppositie zijn, hebben de verkiezingen in Berlijn gewonnen. Het is voor het eerst in ruim twintig jaar dat de CDU in de hoofdstad weer de grootste is. De partij kreeg ongeveer 28 procent van de stemmen. De sociaaldemocratische SPD van bondskanselier Olaf Scholz zakte met ongeveer 18 procent naar de tweede plaats, melden Duitse media na sluiting van de stembureaus.

