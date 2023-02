Monsterbetoging in Madrid om openbare gezondheidszorg te verdedigen

"In Spanje was het openbare zorgstelsel heel goed, maar de jongste jaren ging het sterk achteruit, vooral sinds de pandemie", zei Ana Santamaria, een inwoonster van Madrid die met een vriendin meeliep in de manifestatie. Die vriendin, Susana Bardillo, zei: "Om een afspraak te krijgen, moet je nu weken wachten. Daardoor lopen mensen naar de spoeddiensten, die compleet overbelast zijn".

De betoging is de derde van die omvang in de voorbije maanden in de Spaanse hoofdstad, na die van 15 januari dit jaar en 13 november vorig jaar, die volgens de prefectuur 200.000 mensen op de been bracht. Een deel van de artsen van de openbare zorgsector van Madrid is sinds 12 november in staking om betere arbeidsvoorwaarden en hogere lonen te eisen.