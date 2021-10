Monnik (98) gestorven die 50 jaar in Franse grot heeft geleefd

Louis Chauvel, alias broeder Antoine, werd geboren in 1923 en leefde sinds 1966 in de grot. De man had zich uit de wereld teruggetrokken nadat hij in de militaire gevangenis was beland wegens desertie omdat er een fout stond in zijn documenten. “Ik had een verwrongen geest, en ik zocht een plek die net zo verwrongen was als ik”, legde hij uit.