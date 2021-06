Mondmaskerplicht op de schop in Nederland, Frankrijk, Italië en Oostenrijk - Annelies Verlinden wil leerlingen zonder mondkapje op school in september

Mondkapjes hoeven niet meer vanaf 26 juni in Nederland, behalve dan op het openbaar vervoer en op het vliegveld. Dat adviseert het Outbreak Management Team (OMT) aan het Nederlandse kabinet, schrijft RTL Nieuws. In Frankrijk is een gelijkaardige afschaffing van de mondmaskerplicht sinds gisteren al een feit. Ook Italië en Oostenrijk willen volgen. De reden daarvoor is de gunstige evolutie van de coronacijfers. Ons land lijkt voorlopig de mondmaskerplicht pas in september te willen lossen. Vandaag is er een Overlegcomité gepland.

Tot minimaal half augustus moet de anderhalvemeterregel blijven gelden in Nederland, maar het mondkapje zou vanaf volgende week zaterdag grotendeels af mogen, zo meldt RTL Nieuws. Bij onze noorderburen wordt daar vandaag definitief de knoop over doorgehakt. Om 19.00 uur is er een persconferentie. Dit zou betekenen dat vanaf zaterdag 26 juni bijna alle coronamaatregelen vervallen in Nederland. Zo kunnen mensen er ook weer voorzichtig naar kantoor. Daar mag dan maximaal de helft van het personeel aanwezig zijn, als de anderhalve meter gewaarborgd is. Binnen het Nederlandse kabinet is nog discussie over hoe lang het nog vast willen blijven houden aan de anderhalvemeterregel.

De mondmaskerplicht zou niet vervallen op drukke plaatsen zoals het openbaar vervoer en het vliegveld. In de supermarkten zou het mondkapje wel niet meer verplicht zijn. Uit onderzoek van I&O in opdracht van de NOS bleek vorige week dat Nederlanders het meest uitkijken naar de afschaffing van de mondkapjesplicht. Gevraagd naar de veranderingen waar zij zich op verheugen, kiest ruim twee derde voor die optie.

Volledig scherm Winkelend publiek met en zonder mondkapjes bij winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht. Het Nederlandse kabinet is van plan de mondkapjesplicht vanaf 26 juni deels te schrappen. © ANP

Frankrijk

Frankrijk ziet het ook zo. De verplichting om in Frankrijk buiten een mondmasker te dragen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, ging gisteren/donderdag al grotendeels op de schop. De beslissing kwam er omdat ook in Frankrijk de gezondheidstoestand “sneller verbetert dan we hadden gehoopt”, zei Castex na afloop van een ministerraad. De mondmaskerplicht zal enkel nog gelden voor situaties met veel mensen zoals wachtrijen, openbaar vervoer, drukke plaatsen en stadions.

Vanaf zondag wordt overigens ook de avondklok weer geschrapt. Frankrijk was een van de eerste Europese landen om een avondklok in te voeren. Die was vanaf 30 oktober vanaf 21.00 van kracht, om tijdens de eindejaarsperiode naar 20.00 uur te vervroegen. Nadien speelde het aanvangsuur wat jojo, en werd het zelfs vervroegd naar 18.00 uur om dan sinds 9 juni 23.00 uur te zijn. De aangekondigde versoepeling is de belangrijkste in Frankrijk sinds de tweede lockdown.

Italië

De Italiaanse regering wil het verplicht dragen van beschermende mondneusmaskers buitenshuis opheffen, omdat het aantal coronabesmettingen blijft dalen. “Het masker buiten kunnen afzetten vanaf de zomer is het doel van de regering, en het is dichtbij”, schrijft de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Luigi Di Maio, in een Facebookpost. De maatregel ging in november 2020 in. Het is vooralsnog niet duidelijk wanneer de verplichting wegvalt. De Italiaanse media speculeerden dat de mondmaskerplicht buitenshuis tegen midden juli zou verdwijnen. De regionale regering van de autonome provincie Zuid-Tirol, die tijdens de coronapandemie al eerder een eigen koers vaarde, besloot om het verplichte dragen van een mondneusmasker buitenshuis maandag al op te heffen.

Oostenrijk

De Oostenrijkse regering kondigt dan weer aan dat het dragen van een FFP2-masker, een maatregel die in januari werd ingevoerd om een betere bescherming tegen varianten te waarborgen, niet langer verplicht is. Het blijft wel nodig een gewoon mondmasker te dragen op het openbaar vervoer en in winkels en musea. Ook de avondklok zal afgeschaft worden en culturele en sportevenementen zullen weer voor volle zalen kunnen plaatsvinden.

Discotheken, die sinds maart vorig jaar gesloten waren, kunnen vanaf 1 juli opnieuw open. Er komt ook een einde aan de capaciteitsbeperkingen voor culturele en sportevenementen. Want “de situatie is zeer, zeer goed. Veel beter dan verwacht”, zegt kanselier Sebastian Kurz. Hij riep toch ook op om voorzichtig te blijven. Oostenrijkers zullen nog steeds een bewijs van vaccinatie, een negatieve test of antilichamen moeten tonen.

Andalusië

In Spanje heeft de regionale overheid van Andalusië beslist om de regels rond de mondmaskerplicht voorlopig niet te versoepelen, behalve dan voor een paar kleine uitzonderingen. Zo moet wie in gezinsverband naar het strand trekt geen mondkapje meer aan op het strand. Ook in volle natuur moet het niet langer. Andalusië ziet het mondmasker samen met vaccinatie als essentieel wapen tegen corona.

Normaal stond een algemene versoepeling deze week op de agenda van het ministerie van Volksgezondheid in Madrid met de regio’s, maar een beslissing is uitgesteld naar volgende week. Sinds juli vorig jaar geldt in Spanje mondmaskerplicht, ook buiten, met maar enkele, zeer specifieke uitzonderingen zoals voor sport. De huidige coronabeperkingen in Andalusië zijn alvast ook weer met twee weken verlengd, tot juli dus al.

België

In ons land zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) in aanloop naar het Overlegcomité vandaag dat we het mondmasker en de sociale afstand vanaf september zouden moeten kunnen lossen. Zijn partijgenoot en Vlaams minister van Onderwijs, Ben Weyts, drukte de hoop uit dat de scholen in september in code groen zouden kunnen opstarten, dus zónder coronamaatregelen. Dat zou vooral betekenen dat leerlingen en leerkrachten geen mondmasker meer moeten dragen. “Een bijkomende belasting, zeker voor jonge kinderen”, noemde minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden (CD&V), dat in De Ochtend op Radio 1. “Het mondmasker heeft nog altijd een toegevoegde waarde, zeker waar het druk is”, zei Verlinden. “Maar het lijkt mij evident dat we leerlingen niet meer vragen om een mondmasker op school te dragen. We moeten er alles aan doen om het openen van de scholen zo normaal mogelijk te maken en dus zonder mondmaskers.”