Mondmasker niet langer verplicht op Frans openbaar vervoer

Verplicht dragen van mondkapjes in luchtha­vens en op Europese vluchten “niet meer aanbevolen”

De Europese luchtvaartautoriteit EASA en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding ECDC laten naar aanleiding van de versoepelende coronamaatregelen in heel Europa hun aanbeveling om mondmaskers te dragen in vliegtuigen en luchthavens vallen. Dat melden ze woensdagochtend in een persbericht. De adviezen gaan maandag in.

12:49