Mondmasker en vaccinatiepas vanaf 14 maart op de schop in Frankrijk

Lees alles over het coronavirus in dit dossier . Er zijn wel enkele uitzonderingen op de versoepelingen in Frankrijk. Zo is het mondmasker nog verplicht op het openbaar vervoer en zal de vaccinatiepas nog worden gevraagd in zorginstellingen zoals ziekenhuizen en woonzorgcentra. Ook de vaccinatieplicht voor zorgverleners blijft van kracht, preciseerde Castex.

In ons land komt het Overlegcomité morgen/vrijdag opnieuw samen om zich te buigen over de coronasituatie. De coronacijfers in België zien er momenteel vrij goed uit, wat wil zeggen dat we hoogstwaarschijnlijk zullen overgaan van code oranje naar code geel op de coronabarometer.



In code geel verdwijnt de coronapas (het Covid Safe Ticket of CST) in de schuif. Ook het mondmasker verdwijnt naar de achtergrond, al wordt op veel plaatsen nog een FFP2-masker aangeraden voor wie kwetsbaar is. De coronabarometer geldt in principe ook niet voor het onderwijs of het openbaar vervoer, dus daarover moet afzonderlijk worden beslist.