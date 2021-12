Mondmasker buiten verplicht in meeste skistations in Franse Alpen

Rusland legt buitenlan­ders gezond­heids en drugstests op: “Ze schieten zichzelf in de voet en ze weten het”

In Rusland treedt vandaag een nieuwe wet in werking die voorschrijft dat van buitenlanders vingerafdrukken worden genomen en dat zij vier keer per jaar een verplichte medische controle ondergaan. Iedereen die langer dan 90 dagen in Rusland verblijft, wordt gecontroleerd op seksueel overdraagbare aandoeningen, tuberculose en druggebruik. Zakengroepen zoals de Association of European Businesses, waarvan Vlaming Johan Vanderplaetse voorzitter is, lobbyen bij de overheid om de wet ongedaan te maken.

