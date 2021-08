Molotovcocktails door raam gegooid bij Nederlandse journalist

Bij de Nederlandse journalist Willem Groeneveld zijn in de nacht van woensdag op donderdag een of meerdere molotovcocktails door het raam gegooid. De politie bevestigt berichtgeving hierover door Dagblad van het Noorden. Groeneveld schrijft voor de Groningse stadsblog Sikkom.

Door de voorwerpen ontstond er brand in de woning. Groeneveld en zijn partner wisten het vuur zelf te doven en zijn ongedeerd. De politie doet onderzoek en wil nog niet speculeren over de aanleiding. Later op donderdag wordt er meer bekendgemaakt over het voorval.

Volgens Dagblad van het Noorden werden eerder adresgegevens van Groeneveld op internet gedeeld. Het is niet duidelijk of het incident hiermee samenhangt.

Vorige week zei Groeneveld in een interview met Villamedia, een website over journalistiek, dat hij vaker over zijn schouder kijkt als hij door de stad loopt. Hij kreeg in juni al te maken met intimidaties en bedreigingen en eerder werden zijn ruiten al eens ingegooid.

De intimidatie in juni kwam er nadat Sikkom had bericht over fietsen die een verhuurder, Havos Vastgoed, had verwijderd uit een straat in het centrum van Groningen. De eigenaar van dat bedrijf, Han Vos, was daarmee niet opgezet en dreigde er toen mee het adres van Groeneveld te delen. “Dat heeft hij al een keer eerder gedaan naar aanleiding van publicaties over Havos op Sikkom”, zei Groeneveld toen aan Dagblad van het Noorden. “Enige tijd later vlogen er vijf stenen door mijn raam.