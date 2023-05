Moldavië wil “zo snel mogelijk” toetreden tot EU om zich te beschermen tegen Rusland: “Enige manier om onze democratie te redden”

300.000 jaar oude voetafdruk­ken gevonden in Duitsland

Wetenschappers hebben in Duitsland menselijke voetsporen ontdekt van 300.000 jaar oud. Het zijn de oudste voetafdrukken ooit gevonden in Duitsland. De sporen zouden van een kleine familie Heidelbergmensen zijn, een mensensoort die 250.000 jaar geleden in onze regionen vertoefde.