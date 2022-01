Moldavië in de problemen omdat het gasrekening niet kan betalen

Invloedrij­ke ex-president Kazachstan ontkent conflict met zijn opvolger

In Kazachstan heeft de invloedrijke ex-president Nursultan Nazarbayev dinsdag verzekerd dat hij wel degelijk met pensioen is. Volgens Nazarbayev ligt hij geenszins in conflict met zijn opvolger, zo zei hij in een reactie op de dodelijke rellen die het Centraal-Aziatische land begin januari teisterden.

18 januari