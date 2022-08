Moldavië bouwt afhankelijkheid van Russisch gas af

Abortus­rech­ten in de VS: embryo's als belasting­voor­deel in Georgia en referendum in Kansas

Inwoners van de staat Georgia, in het zuidoosten van het land, kunnen voortaan ook embryo’s aftrekken van hun belastingen. Dat schrijft NBC News dinsdag. Op hetzelfde moment kunnen de inwoners van het centraal gelegen Kansas zich sinds dinsdagochtend lokale tijd uitspreken over het recht op abortus. Het gaat om het eerste dergelijke referendum sinds het Amerikaanse Hooggerechtshof in juni een einde maakte aan het grondwettelijke recht op vrijwillige zwangerschapsonderbreking in de VS.

17:09