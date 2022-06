"Mohamed Abrini is schuldig, maar hij hield nooit op te twijfelen", pleit zijn advocaat

Op dag 146 van het proces over de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs hebben de advocaten van de Belgische Marokkaan Mohamed Abrini, de "man met het hoedje", het woord genomen. Abrini wordt ervan verdacht de elfde man van het commando te zijn, maar meester Marie Violleau heeft, ondanks zijn schuld, benadrukt dat hij steeds is blijven twijfelen. De verdediging vraagt een gevangenisstraf van 30 jaar. Dat melden journalisten van Ouest-France, France Inter en France 5 woensdag vanuit de rechtszaal.

Op de avond van 13 november gaf Abrini op en keerde hij terug naar België. Op 29 maart 2022 verklaarde de 37-jarige Abrini voor het speciale hof van assisen in Parijs dat hij had voorzien de aanslagen te plegen, maar dat hij uiteindelijk had opgegeven. Zijn verklaringen wisten de aanklagers niet te overtuigen. Het Franse Openbaar Ministerie vorderde een levenslange celstraf, waarvan 22 jaar zonder de mogelijkheid om vervroegd vrij te komen.

"Mohamed Abrini is geen soldaat van de Islamitische Staat", voerde meester Violleau donderdag aan. "Mohamed Abrini is schuldig, u zult hem schuldig verklaren en hij zal worden veroordeeld. Maar u zal nooit vergeten dat hij nooit ophield te twijfelen", pleitte de advocate. Op 12 november 2015, de dag voor de aanslagen, is Abrini "een morele en materiële steun", gaf ze toe. "Hij brengt hulp naar de (terroristische, red) cel. Dat is medeplichtigheid, hij zal daarvoor veroordeeld worden. Wat ging er om in zijn hoofd? Hij laat alles vallen."

"Het is niet niks om in dat stadium op te geven. Hij gaat weg, hij slaat de deur dicht. Hij zal geen kalasjnikov in zijn handen houden, hij zal niet vuren op de terrassen, hij zal geen bommengordel dragen", ging ze verder. "Op 13 november zal hij niemand doden, hij gaat naar huis."

Meester Violleau vraagt een celstraf van 30 jaar. "Levenslang is het stuk hemel tussen de tralies wegnemen, het is de frisse lucht op de binnenkoer wegnemen, het is de mens reduceren tot een dier", pleitte ze. "Het is voor God spelen."

Het proces over de aanslagen, waarbij 130 doden vielen, is al bezig sinds september. Op 27 juni krijgen de beschuldigden een laatste keer het woord, waarna de jury zich terugtrekt. Op 29 juni moet duidelijk zijn welke straf de beschuldigden krijgen. Abrini wordt ook vervolgd in het proces van de aanslagen in Brussel. Op 22 maart 2016 trok hij naar Brussels Airport, maar hij zag ervan af zich op te blazen.