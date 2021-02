Mogen veganistische zuivelalternatieven binnenkort nog in melkkartons verkocht worden?

De klassieke zuivelindustrie en haar plantaardige concurrent zijn volop in een nieuwe veldslag verwikkeld. De eerste lijkt opnieuw slag thuis te halen, nu de EU zich binnenkort over een nieuw pak strengere maatregelen buigt. Zo zouden termen als ‘romig’ en de typische melkkartons uit den boze kunnen worden voor veganistische zuivelproducten.

Sinds 2017 al mogen plantaardige zuivelalternatieven in de EU, zoals amandelmelk of veganistische kaas, niet langer als ‘melk’ of ‘kaas’ omschreven worden. Daar blijft het niet bij, want volgende maand zitten de Raad van Europa, het Europese Parlement en de Europese Commissie opnieuw samen om deze regels mogelijk verder aan te schroeven. Als ze instemmen met het voorstel, zouden alle visuele elementen of termen die verwijzen naar zuivel bij de plantaardige producten, zoals “bevat geen melk” en termen als “romig”, niet langer door de beugel kunnen. Ook verpakkingen die aan de zuivelindustrie doen denken, zoals melkkartons, zouden uit den boze zijn.

“Onnodig, buitensporig en contraproductief”

Alpro, de European Plant-based Foods Association (ENSA) en 92 andere organisaties roepen de Europese instanties in een gezamenlijke brief op om zich te verzetten tegen dit nieuwe pak regels, ook wel bekend als amendement 171. Meer plantaardig eten is volgens Alpro net van belang om duurzamer te leven en voor de toekomst van onze planeet. Het bedrijf gespecialiseerd in zuivelalternatieven noemt de beperking dan ook “onnodig, buitensporig en contraproductief”. Daarnaast benadrukken ze dat het “indruist tegen de belangen van de Europese consumenten rond transparante communicatie, eerlijke concurrentie en de Europese klimaatambities, die plantaardige producten beschouwen als een onderdeel van een voedzaam én duurzaam voedselsysteem.”

De zuivelindustrie meent dan weer dat klanten misleid kunnen worden over de exacte aard van het product dat ze kopen. De industrie verwijst naar gelijkaardige regels over onterechte gezondheidsclaims of streekgebonden benamingen, zoals ook het geval is bij Champagne of feta-kaas bijvoorbeeld.