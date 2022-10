“Mogelijke rivalen voor Brits premierschap Johnson en Sunak hebben elkaar gesproken”

Rusthuis schorst Britse zorgkundi­gen vanwege “wansmake­lij­ke” TikTokvi­deo's waarin ze dansen in pampers

Verzorgers van een rusthuis in het Verenigd Koninkrijk zijn geschorst. Ze hadden beelden geplaatst op TikTok waarin ze dansjes deden in pampers. Dat viel niet in de smaak bij de directie en de familie van de bewoners. Het rusthuis zal de zaak nu verder onderzoeken, en de nodige mensen aanspreken.

