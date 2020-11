Mogelijke gijzeling aan de gang bij spelontwikkelaar Ubisoft in Montreal, politie evacueert gebouw

In Montreal is volgens Canadese media momenteel een mogelijke gijzeling aan de gang. Tientallen werknemers van de Franse spelontwikkelaar Ubisoft bevinden zich op het dak van het kantoor. Volgens de politie zijn er geen gewonden en is e ook niet langer sprake van een “dreiging”.

In Montreal (Canada) was eerder vandaag een politieoperatie aan de gang rondom het kantoor van Ubisoft Entertainment, een Franse ontwikkelaar en uitgever van computerspellen. “We vragen mensen om het gebied te mijden”, aldus de lokale politie op Twitter. En tegen persbureau AFP zei een politiewoordvoerder dat “politieagenten ter plaatse werden gestuurd om te reageren op een telefoontje naar het noodnummer. De binnengekomen melding is nog niet geverifieerd. Er zijn geen gewonden gemeld.”

Op lokale televisie is te zien hoe tientallen mensen op het dak van het kantoor staan en de toegangsdeuren hebben gebarricadeerd met zware bloempotten, tafels en andere buitenmeubels. Een werknemer van de spelletjesontwikkelaar zegt tegen het Canadese CTV News dat in het bedrijf een memo is uitgegaan waarin werknemers wordt gevraagd zich te verschuilen in ruimtes die op slot kunnen, het mobieltjes op de trilstand te zetten en zich stil te houden.

De politieactie startte rond 13.30 uur lokale tijd. De politie heeft een gijzeling nog niet bevestigd. Via twitter meldt de politie nu wel dat de situatie rustig is en er begonnen is met de evacuatie van het gebouw waarin ook enkele andere bedrijven huizen.

Ubisoft is een grote ontwikkelaar en uitgever van computerspellen. Deze week werd nog Assassin’s Creed Valhalla in de bekende reeks Assassin’s Creed uitgebracht. Ook is het bedrijf bekend van Football Manager. De spellen van Ubisoft worden wereldwijd door miljoenen mensen gespeeld.

Onlangs maakte Netflix bekend samen met Ubisoft aan een tv-serie te werken die bij de Assassin’s Creed-gamereeks hoort. Het zal een serie worden met acteurs op een set en geen animatiereeks.

Ubisoft heeft meerdere vestigingen in meerdere landen. De hoofdvestiging is in de Franse plaats Montreuil.

