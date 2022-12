Mogelijke doorbraak in Amerikaanse moordzaak van ‘de jongen in de doos’ na 65 jaar

Kerstsei­zoen officieel ingeluid: lichtjes van iconische kerstboom in New York aangesto­ken

In het hartje van Manhattan in de Amerikaanse stad New York zijn gisteren duizenden mensen samengekomen om een van de beroemdste kerstbomen ter wereld te zien fonkelen. De boom, een spar van maar liefst 25 meter hoog en 90 jaar oud, is uitgerust met 50.000 ledlichtjes en staat ook dit jaar weer te pronken in het Rockefeller Center. Nu de lichtjes zijn aangestoken, zijn de feestdagen officieel aangebroken.

