Mogelijk opnieuw onderzeese vulkaanuitbarsting bij Tonga

Dat meldt het Franse nieuwsagentschap AFP, dat zich in eerdere berichtgeving baseerde op het Australische Adviescentrum voor Vulkanische As (VAAC) in de stad Darwin. Volgens AFP moeten die berichten bijgesteld worden en kan “een nieuwe uitbarsting niet bevestigd worden door de observatiecentra”.

Het Amerikaanse tsunamiwaarschuwingscentrum voor de Stille Oceaan, in Hawaii, meldde zondagavond in elk geval wel degelijk grotere golven in de regio. “Dat zou het gevolg kunnen zijn van een nieuwe uitbarsting van de vulkaan van Tonga. Er zijn geen aardbevingen van significante omvang bekend die zo’n golf veroorzaken”, klonk het aanvankelijk. Maar intussen is die formulering aangepast op de website van het waarschuwingscentrum, dat onderdeel is van weerdienst NOAA, en is er niet langer sprake van een nieuwe uitbarsting.