Mogelijk ook derde Chinese ‘spionageballon’ gespot: dit is waar ze zich allemaal bevinden

Er zou nu mogelijk nog een derde Chinese ‘spionageballon’ gesignaleerd zijn. Dat meldt de Amerikaanse krant ‘The Washington Post’. Naast de ballon die gisteravond werd neergehaald boven de Atlantische Oceaan voor de Amerikaanse oostkust, zouden er nóg twee in de lucht hangen. Informatie is schaars, maar dit weten we voorlopig over hun locatie.

De eerste ballon dook vorig weekend op boven het westen van de Verenigde Staten. Op zaterdag 28 januari dreef hij het Amerikaanse luchtruim binnen boven de Aleoeten, een eilandengroep bij Alaska. Van daaruit ging het verder over Canada en de Amerikaanse staten Idaho, Montana (waar inwoners hem ontdekten), South Dakota, Nebraska, Kansas, Missouri, North Carolina en South Carolina. Voor de kust van die laatste staat werd hij gisteravond neergehaald door een Amerikaanse straaljager.

KIJK. Beelden tonen hoe de Chinese ballon uit de lucht wordt geschoten.

Volgens de Amerikanen ging het om een ‘spionageballon’ van de Chinezen, die inlichtingen verzamelde over Amerikaanse militaire sites. Ze proberen nu de brokstukken van de neergeschoten ballon uit het water te halen om dat te bewijzen. China ontkent en spreekt van een weerballon die per ongeluk afdreef.

Tweede ballon

Die laatste uitleg lijkt echter tegengesproken te worden door de observatie van nog één en mogelijk zelfs twee andere Chinese ballons. Vrijdag maakte het Pentagon bekend dat er een tweede Chinese “surveillanceballon” waargenomen was boven Zuid-Amerika.

Nieuwsmedia in Costa Rica, Venezuela en Colombia brachten er verslag over uit. Volgens de krant ‘La Nación’ werd de ballon boven Costa Rica donderdagochtend vroeg gesignaleerd boven de Stille Oceaan en in de buurt van de hoofdstad San José. Er waren heel wat meldingen op sociale media, ook in Venezuela.

Vrijdag meldde het Colombiaanse leger dat een soortgelijke ballon als in de VS gezien was boven Colombiaans grondgebied. Veel details werden niet vrijgegeven, maar “het object” was die ochtend gelokaliseerd door het luchtafweersysteem op een hoogte van 55.000 voet of 17 kilometer, ongeveer dezelfde hoogte als in de VS.

De ballon was via het noorden het Colombiaanse luchtruim binnengevlogen en had een gemiddelde snelheid van ongeveer 25 knopen of 46 kilometer per uur. Het tuig werd van dichtbij gevolgd, maar niet bestempeld als “een bedreiging voor de nationale veiligheid”.

Derde ballon

Volgens bronnen van ‘The Washington Post’ is er mogelijk zelfs sprake van een derde ballon. Het is niet duidelijk waar die zich precies bevindt, maar volgens een anonieme bron zou hij “in de buurt van Amerikaanse belangen vliegen”, zo schrijven de Britse bladen ‘The Sun’ en ‘Daily Mail’.

Het zou niet de eerste keer zijn dat er Chinese ballonnen over de Verenigde Staten vliegen. Volgens een hooggeplaatste bron bij de Amerikaanse defensie zou het al zeker vier keer eerder gebeurd zijn: een keer kort nadat president Joe Biden de eed had afgelegd en drie keer tijdens de ambtstermijn van Donald Trump.

Chinese spionageballonnen werden eerder al boven vijf continenten gespot, onder meer boven Europa en Azië. De Amerikaanse overheid zou er haar bondgenoten grondig over briefen.