Mogelijk nog meer nieuwe varianten: waarom de coronacrisis in India een probleem is voor de hele wereld

Als de razendsnelle verspreiding van Covid-19 in India niet snel wordt ingedijkt, kan dat desastreuze gevolgen hebben voor de rest van de wereld. Experts vrezen immers dat er nog meer virusvarianten in India de kop kunnen opsteken, die de reeds geboekte vooruitgang in de bestrijding van de pandemie kunnen ondermijnen.

India is momenteel ‘s werelds grootste coronabrandhaard. In het land, dat 1,4 miljard inwoners telt, werden op een paar dagen tijd meer dan 1 miljoen nieuwe coronabesmettingen opgetekend. De catastrofe in India is een worst-case-scenario als gevolg van de combinatie van onvoldoende ziekenhuisbedden, te weinig beschikbare medicijnen en zuurstoftoestellen, en te weinig tests.

Meer varianten

Gezondheidsautoriteiten vrezen echter dat de dramatische situatie in India niet alleen lokaal, maar ook globaal ernstige gevolgen kan hebben. Experts waarschuwen immers dat een gebrekkige aanpak van het virus het risico op de opkomst van nieuwe varianten vergroot en de duur van de pandemie kan verlengen. Bovendien brengt de nieuwe golf van infecties ook het economisch herstel van India, de zesde grootste economie ter wereld, in het gedrang.

Volledig scherm © AP

Rijke, westerse landen proberen momenteel hun eigen inwoners snel mogelijk te vaccinneren, maar de situatie in India geeft blijk van de dringende nood om voorrang te geven aan de aanpak van de crisis in het Aziatische land.

Te weinig vaccins

Het Serum Institute of India, de grootste vaccinproducent ter wereld, zou normaal gezien doses van het coronavaccin moeten produceren en verdelen over armere landen, vooral in Afrika, in het kader van het COVAX-initiatief. Maar gezien de omvang van de crisis in India, worden de vaccins nu in de eerste plaats in eigen land verdeeld. India kampt echter met een tekort aan materiaal voor de productie van vaccins. Bijgevolg heeft India deze maand amper 1,2 miljoen doses coronavaccins naar het buitenland verscheept, in vergelijking met de 64 miljoen doses van een maand eerder.

Volledig scherm Mensen schuiven aan voor een coronatest in Hyderabad, India. © AP

Hulp

De Verenigde Staten deelden zondag mee “onmiddellijk” bestanddelen voor de productie van vaccins naar India te sturen. Daarnaast zijn de VS ook bereid om “medicijnen, sneltests, beademingstoestellen en beschermingsmateriaal” te leveren, zei nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan. De Britse regering stuurt honderden zuurstofconcentrators en beademingstoestellen, en ook de Europese Unie heeft beloofd zo snel mogelijk assistentie te verlenen.

In de VS gaan ook stemmen op om de miljoenen opgeslagen doses van het vaccin van AstraZeneca, dat nog niet werd goedgekeurd voor gebruik in de VS, te exporteren naar India. Volgens de Amerikaanse epidemioloog en regeringsadviseur Anthony Fauci wordt die piste “actief overwogen”, maar het Witte Huis wil daar voorlopig nog niets over zeggen.

Volledig scherm De begrafenis van een coronaslachtoffer in Gauhati, India. © AP

