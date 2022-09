Mogelijk lichamelijke resten gevonden na crash van "spookvliegtuig" in Baltische Zee

‘Spook­vlieg­tuig’ dat dwars over Europa vloog en neerstort­te in Baltische Zee blijkt van steenrijke Duitse familie en die was zelf aan boord

Het is nog altijd een mysterie wat er precies gebeurd is in het privévliegtuigje dat gisteren opsteeg in Spanje, het contact met de luchtverkeersleiding verloor, half Europa overvloog en uiteindelijk neerstortte in de Baltische Zee. Mogelijk maakte een probleem met de luchtdruk in de cabine dat de passagiers het bewustzijn verloren, waarop het toestel verder bleef vliegen tot de brandstof op was. Intussen werd duidelijk dat het toebehoorde aan een welgesteld Duits gezin.

