Mogelijk kinderen overleden na kapseizen opblaasboot met migranten

16:35 De coronacijfers in ons land blijven stijgen. De Vlaamse regering houdt om 18 uur een extra ministerraad om te beslissen over eventuele bijkomende coronamaatregelen. Ze vergadert eerst nog met virologen, de provinciegouverneurs en verantwoordelijken uit het economisch leven. Volg alle ontwikkelingen over Covid-19 in dit liveblog.