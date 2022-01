Mogelijk beslissende wending: Britse rechtbank behandelt beroep van Julian Assange tegen uitlevering aan VS

Het is mogelijk een beslissende wending in een juridische saga die al jaren duurt: het Londense High Court behandelt vandaag/maandag een verzoek om bij het Hooggerechtshof (Supreme Court) in beroep te gaan tegen de uitlevering van Julian Assange (50), de oprichter van Wikileaks. Bij een weigering dreigt hij uitgeleverd te worden aan de Verenigde Staten.

De Verenigde Staten beschuldigen de Australiër ervan sinds 2010 meer dan 700.000 geclassificeerde documenten te hebben vrijgegeven over de militaire en diplomatieke activiteiten van de VS, met name in Irak en Afghanistan. Er lopen een heleboel aanklachten tegen hem en hij riskeert in de VS in totaal tot maximaal 175 jaar cel. Volgens zijn medestanders vormt de zaak een ernstige aanslag op de persvrijheid.

Belangrijke overwinning voor VS

Begin vorig jaar had rechter Vanessa Baraitser zich uitgesproken tégen een uitlevering van Assange. Zijn mentale gezondheidstoestand zou niet toestaan dat hij aan de Verenigde Staten wordt uitgeleverd: Baraitser wees erop dat er een reëel risico bestaat dat de 50-jarige Australiër zelfmoordpogingen zou ondernemen.



Washington behaalde echter een belangrijke overwinning in december, toen het Britse High Court die weigering tot uitlevering vernietigde en oordeelde dat de VS garanties hadden gegeven die tegemoetkwamen aan de bezwaren van de rechter.

De advocaten van Assange hebben daarop een verzoek tot beroep bij het Hooggerechtshof ingediend. Het High Court zal dat verzoek vandaag/maandag behandelen en beslissen of het beroep wordt toegestaan. Ze zullen die beslissing nemen om 10.45 uur lokale tijd (11.45 uur bij ons).

Minister moet beslissen

Als het High Court het verzoek weigert, is de Wikileaks-oprichter bijna door zijn rechtsmiddelen heen. Zijn uitleveringsverzoek zal opnieuw worden voorgelegd aan een Britse rechtbank met de aanbeveling het door te sturen naar de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel, die de uiteindelijke beslissing zal nemen.

"Tenzij beroep wordt aangetekend, moet de gezochte persoon worden uitgeleverd binnen 28 dagen na de beslissing van de minister om de uitlevering op te leggen", staat te lezen op de website van de regering.

Julian Assange probeert al jarenlang uit handen van de Amerikanen te blijven. De Australiër vluchtte om die reden in 2012 naar de Ecuadoraanse ambassade in Londen, waar hij uiteindelijk zeven jaar woonde. In 2019 werd Assange uit het pand verwijderd en vervolgens veroordeeld tot een celstraf voor het overtreden van de afspraken van zijn vrijlating op borgtocht. De 50-jarige Australiër zit sindsdien vast in een gevangenis in Londen.

