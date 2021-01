Moeizaam overleg over Duitse coronamaatregelen die mogelijk nog aangescherpt worden

IN KAART. Eerst zorgverle­ners of toch ouderen? Zo verdeelde Europa eerste coronavac­cin

14:52 Er komt kritiek op de beslissing om medisch ziekenhuispersoneel en de eerstelijnszorgverleners in ons land - denk: huisartsen, ziekenhuispersoneel of tandartsen - slechts op de tweede plaats te vaccineren, na de bewoners en het personeel in woonzorgcentra. Niet overal is dat de geldende strategie. Wie kreeg de eerste prik in de rest van Europa? Een overzicht.