“Moeilijk” gesprek tussen Poetin en Oostenrijkse kanselier

Proces tegen Zuid-Afrikaanse ex-president Zuma opnieuw uitgesteld

In de Zuid-Afrikaanse stad Pietermaritzurg moest maandag het corruptieproces tegen de voormalige Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma hervatten maar de rechtbank heeft op vraag van de advocaat van Zuma de zitting uitgesteld tot 17 mei. De verdediging had het hof verzocht de zaak uit te stellen om Zuma in staat te stellen zijn beroepsmogelijkheden in een zaak tegen de procureur-generaal, Billy Downer, uit te putten. De rechter ging daarop in.

11 april