“Moeilijk en ingewikkeld” migratiepakket zet eenheid Nederlandse regering onder druk

LIVE. Atoomwaak­hond wil Zaporizja onderzoe­ken vanwege claim explosie­ven - Rusland opent onderzoek naar aanval op prominente journalis­te en advocaat

Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) heeft woensdag de toegang gevraagd tot alle gebouwen van de kerncentrale van Zaporizja in Oekraïne, om “de afwezigheid van mijnen of explosieven op de site” te bevestigen. Volgens IAEA-baas Rafael Grossi is het cruciaal om de huidige situatie op te helderen, nu beide oorlogspartijen elkaar beschuldigen van het plannen van een “provocatie” of “aanslag” op de centrale. Intussen heeft Rusland een strafrechtelijk onderzoek geopend naar de brutale aanval door gemaskerde mannen op de prominente Russische journaliste Yelena Milashina en de advocaat Alexander Nemov, die dinsdag door onbekende gewapende mannen in Tsjetsjenië in elkaar geslagen werden. Volg alle recente ontwikkelingen in ons liveblog.