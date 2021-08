Moefti van Oman feliciteert Afghanen met "overwinning"

Klok in Kaboel in 24 uur 24 jaar terugge­draaid: “Had je televisie, dan sloeg de taliban die kapot”

16 augustus In amper 24 uur wordt de klok in Kaboel 24 jaar teruggedraaid. Voorlopig is er geen vrouw in het straatbeeld te zien, en ze draagt al zeker geen jeans meer rond de heupen. In een stad die na de aanslagen van 9/11 moderner werd, sluiten de boetieks weer. “Had je televisie, dan sloeg de taliban die kapot”, blikt Rahela Habibi (52) terug. Ze woonde tot haar dertigste in Kaboel.