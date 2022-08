Moedige Mili overleeft miraculeus Atlantische oversteek en vertoeft 40 dagen in zeecontainer. Nu neemt douane van Panama “heldin” in dienst

Hoe Mili in de zeecontainer belandde, weet niemand. Maar de opgesloten viervoeter stak zo ongewild op een vrachtschip de Atlantische Oceaan over. Het zou in totaal maar liefst veertig dagen duren vooraleer de uitgemergelde hond werd gevonden. Dankzij de goede zorgen en omringd met veel liefde kon Mili volledig herstellen. De pientere hond is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig lid van het speurhondenteam van de douane van Panama en verricht daar uitmuntend werk.

De odyssee van de hond begon half december 2021 toen de container waarin ze zich bevond Algeciras in Zuid-Spanje verliet. Na de 20-daagse oversteek werd de container gelost in de haventerminal van Colon, Panama.

De container werd als leeg beschouwd en stond vervolgens buiten op de kade, overgeleverd aan de natuurelementen. Totdat arbeiders nog eens twintig dagen later de container openden en een klein hondje van ongeveer een jaar oud - helemaal uitgehongerd en uitgedroogd - ontdekten.

“Heldin”

“We weten niet hoe ze in de container is geraakt en waarom het uiteindelijk zolang duurde eer ze werd ontdekt. Dit is het verhaal van een heldin”, vindt Cecilia de Escobar, verantwoordelijk voor dierenwelzijn binnen het ministerie van Landbouw in Panama. “Want een dier dat veertig dagen vastzit in een container, zonder water, zonder voedsel, hoe kan het zo lang blijven vechten om te overleven?”

Volledig scherm Mili tijdens de uitoefening van haar job op de luchthaven van Panama City. © AFP

Een deel van de container was gecorrodeerd waardoor er een klein gaatje was ontstaan. “We nemen aan dat ze via dat gaatje regenwater heeft kunnen drinken,” aldus de Escobar.

Het teefje met de karamelkleurige vacht woog slechts 4 kg toen ze werd ontdekt. Het diertje werd vervolgens overgebracht naar Panama City en behandeld door dierenartsen. Hugo Turillazzi is een van hen. Hij is van mening dat de hond wellicht voor haar vertrek in een goede fysieke conditie verkeerde waardoor ze kon teren op haar lichaamreserves in combinatie met regenwater, condens en mogelijk ook het opdrinken van haar eigen urine.

Quote Het is een wonder dat ze dit heeft kunnen overleven, daarom hebben we haar ‘Milagros’ genoemd (wonder in het Spaans). Haar koosnaam­pje is Mili. Dierenarts Hugo Turillazzi

Topconditie

Vijf maanden na haar ontdekking maakt Mili nu deel uit van de hondenbrigade op de luchthaven van Panama City. Ze spoort bepaalde verse levensmiddelen op die het land niet in mogen zodat bepaalde ziekten niet kunnen overgedragen worden. “Mili voldoet aan alle voorwaarden om lid te worden van de hondenbrigade: ze is vriendelijk, zachtaardig voor mensen, heeft een goede eetlust en is speels”, verklaarde Edgardo Aguirre, haar trainer. “We zagen meteen wat Mili in haar mars had.”

De hond, die nu ruim 13 kg weegt, verkeert in topconditie. Ze beweegt zich behendig tussen de koffers en heeft al tijdens haar eerste week als speurhond zaden, fruit en vleeswaren opgespoord.

Volledig scherm Mili, de ‘wonderhond’. © AFP

Op deze manier helpt Mili nu degenen die haar uit haar donkere gevangenis hebben gered en haar weer gezond hebben gemaakt. “Het is een scanner die niet veel kost”, grapte dierenarts Turillazzi terwijl hij de viervoeter prees als zeer betrouwbaar. “Het volstaat om Mili goed te voeden en te omringen met veel tederheid.”

En tot slot: “Ze zeggen dat iedereen een doel in het leven heeft, en ik geloof dat Mili door Panama is gered en geadopteerd om ons land te dienen.”

Volledig scherm Mili speelt met haar collega’s. © AFP

Volledig scherm Mili tijdens de uitoefening van haar job op de luchthaven van Panama City. © AFP

Volledig scherm Mili tijdens de uitoefening van haar job op de luchthaven van Panama City. © AFP

