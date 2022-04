Moedig protest voor de ogen van Poetin: kunstenaar beeldt slachtpartij Boetsja uit in Moskou

Door de censuur zijn vermoedelijk weinig Russen op de hoogte van de slachtpartij die het Russische leger heeft aangericht in het Oekraïense Boetsja. Een dappere kunstenaar heeft op verschillende plekken in het centrum van Moskou op beklijvende wijze geprobeerd om de Russische oorlogsmisdaden zichtbaar te maken voor zijn landgenoten.

Op drukke plaatsen in het centrum van Moskou ligt de onbekende man roerloos op de grond, met zijn handen op zijn rug gebonden. Net alsof hij dood is. Afgeslacht zoals de burgers in Boetsja. Onder meer de Russische protestband ‘Pussy Riot’ verspreidde foto’s van het protest op sociale media.

Zijn actie was te zien in de buurt van het Rode Plein, aan de Christus Verlosserkathedraal en in de voetgangerszone van de Nikolskaya-straat.

Eenzame actie van de kunstenaar in de buurt van het Rode Plein

Het protest tegen de oorlog van Poetin is zeer riskant. Begin maart heeft het Russisch parlement een wet aangenomen die tot vijftien jaar gevangenisstraf oplegt voor het verspreiden van “foutieve informatie” over de zogenaamde “speciale operatie” in Oekraïne. Het is voldoende om het over een “oorlog” te hebben om in de cel te vliegen.

In Boetsja werden honderden lichamen van Oekraïense burgers aangetroffen nadat de Russische troepen zich eind maart hadden teruggetrokken. De beelden leidden tot verontwaardiging over de hele wereld.

De man ligt op de grond in voetgangerstraat Nikolskaya die het Rode Plein met het Lubyanka-plein verbindt.

Rusland beweert dat de lijken pas in het gebied zijn verschenen nadat hun eigen soldaten zich hadden teruggetrokken. Inmiddels is dit weerlegd door satellietbeelden. Uit de opnames blijkt dat de doden ten tijde van de Russische bezetting al op straat lagen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken beschreef de gruweldaden als een “actie met voorbedachten rade”. “Het was geen “willekeurige daad”, zei hij voordat hij naar Brussel vloog voor de bijeenkomst van de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken. “Het is een opzettelijke actie om te doden, te martelen, te verkrachten en gruweldaden te plegen”, vervolgde Blinken. De rapporten zijn “meer dan geloofwaardig”. “Het bewijs is zichtbaar voor de hele wereld”, besloot hij.

