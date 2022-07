Moederbedrijf Snapchat keldert op Wall Street met 35 procent na zwakke resultaten

Een groot probleem is volgens Snap Inc dat bedrijven hun budgetten voor advertenties verlagen, vanwege algehele economische onzekerheid. Dit zou een voorbode kunnen zijn van tegenvallende resultaten bij andere socialmediabedrijven die voor hun inkomsten vooral afhankelijk zijn van adverteerders.

Berichtendienst Twitter, die ook met kwartaalcijfers kwam, noteerde wel 0,2 procent in de plus. Twitter, dat met Tesla-topman Elon Musk is verwikkeld in een juridisch conflict over de overname van het bedrijf, leed afgelopen kwartaal een onverwacht verlies van 270 miljoen dollar. Ook de omzet viel tegen. Maar vanwege het conflict met Musk geeft het bedrijf geen verwachting voor het huidige kwartaal.