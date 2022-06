Moeder waarschuwt andere ouders nadat dochter (14) werd getroffen door bliksem: “Bliksem is iets engs”

LIVE. Zelensky tot inwoners Wit-Rus­land: "Jullie zijn geen Russisch kanonnen­voer”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de bevolking van Wit-Rusland opgeroepen om zich niet te laten meeslepen in de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. “Ik weet dat het volk van Wit-Rusland ons steunt. En dat is waarom de Russische leiding jullie wil meeslepen in de oorlog”, zei hij in een videotoespraak. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.

8:35