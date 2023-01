Moeder van zwarte Tyre Nichols die stierf na mishandeling door politie: “Laat jullie kinderen de beelden alsjeblieft niet zien”

De familie van Tyre Nichols (29), de zwarte man die stierf nadat hij drie weken geleden zwaar mishandeld werd door vijf zwarte agenten in Memphis, Tennessee, heeft vrijdag een persconferentie gegeven over de dood van de jongeman en de juridische stappen die ze ondernemen. De snelle actie tegen de betrokken agenten moeten een blauwdruk worden voor de toekomst, beklemtoont hun advocaat. De familie dringt er ook op aan dat betogingen vreedzaam verlopen.

KIJK. De reportage van VTM Nieuws:

De persconferentie vond plaats in aanloop naar de vrijgave van de bodycambeelden van de brutale arrestatie van Tyre Nichols. De familie kreeg deze beelden al te zien voor ze vrijdag openbaar worden gemaakt. In de VS worden woelige betogingen verwacht na vrijgave van de beelden.

Blauwdruk

Ben Crump, de advocaat van de familie van Tyre Nichols die in de VS de bijnaam de “zwarte minister van Justitie” heeft, prijst het politiekorps van Memphis om de betrokken agenten - die allemaal zwart zijn - snel na het incident te ontslaan en is tevreden dat het vijftal meteen vervolgd wordt. “Dit moet de nieuwe blauwdruk worden”, zegt hij, verwijzend naar gelijkaardige zaken waarbij blanke agenten betrokken zijn en waar sancties en vervolging veel langer op zich laten wachten. “Zwarte en blanke agenten moeten gelijk behandeld worden.”

De familie van Tyre Nichols wil politiehervormingen om te voorkomen dat zwarte en bruine mensen onterecht gedood worden, zegt Crump. Hij pleit voor een wet waarbij agenten verplicht worden om in te grijpen bij wangedrag van hun collega’s. “Het is niet de eerste keer dat deze politie-eenheid buitensporig geweld gebruikte tegen zwarte burgers”, stelt hij. De advocaat verwijst naar een zwarte agente die melding maakte van buitensporig geweld door haar collega’s tegen een zwarte man en uit vergelding zelf aan de deur werd gezet.

Ontslag politiechef

Advocaat Antonio Romanucci, die de familie eveneens bijstaat, roept de politiechef op tot de ontbinding van de ‘SCORPION Unit’ (Scorpion staat voor Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods), de eenheid in Memphis waartoe minstens enkele van de betrokken agenten behoren. Die eenheid bestaat agenten in uniform en in burger, die het misdaadcijfer in bepaalde delen van de stad moet terugdringen. In werkelijkheid is het een eenheid die nu gekend staat voor wangedrag, brutaliteit en een buitensporig harde aanpak van minderheden en zwakkeren in de samenleving, stelt hij.

Oproep tot vreedzame protesten

Rodney Wells, de stiefvader van Tyre Nichols, zegt tevreden te zijn met de snelle aanpak van de agenten. Hij vraagt de bevolking om vreedzaam te betogen. “Wij willen vrede”, zegt hij. “We willen geen enkele vorm van oproer of verstoring. We willen vreedzame protesten”, beklemtoont Wells. “Betoog alsjeblieft, maar betoog veilig.”

Quote Geen enkele moeder zou mogen meemaken wat ik nu doormaak, om haar kind te verliezen op de gewelddadi­ge manier dat ik mijn kind verloren ben Rowvaughn Wells

“Mijn zoon heeft altijd gezegd dat hij op een dag beroemd zou zijn”, vertelt Rowvaughn Wells, de moeder van Tyre. “Ik wist niet dat dit is wat hij bedoelde.” De vrouw heeft zelf niet naar de bodycambeelden van de mishandeling van haar zoon gekeken, “maar wat ik gehoord heb is erg gruwelijk”, meldt ze. “Als jullie kinderen hebben, laat hen ze dan alsjeblieft niet zien.” Zelf heeft ze nog niet de tijd gehad om te rouwen, zegt de vrouw. “Dit had niet mogen gebeuren. Mijn zoon had vandaag bij mij moeten zijn”, aldus de moeder. “Hij hield verschrikkelijk veel van mij en ik van hem. Geen enkele moeder zou mogen meemaken wat ik nu doormaak, om haar kind te verliezen op de gewelddadige manier dat ik mijn kind verloren ben.” Wells worstelt met de gedachte dat haar zoon tijdens de aanval haar naam riep en dat ze er op dat ogenblik niet voor hem kon zijn. “Mijn zoon was niet perfect, maar het kwam aardig in de buurt”, zegt ze nog.