Moeder van ontvoerde Gino (9) stort in op zitting over horroravond: eerst Viagra gegeven, dan verkracht en vermoord

Zware gevechten tussen ex-Sovjetrepu­blie­ken Kirgizië en Tadzjikis­tan

De spanningen tussen de twee ex-Sovjetrepubileken Kirgizië en Tadzjikistan zijn de laatste uren weer ernstig toegenomen. De twee landen beschuldigen elkaar ervan zware wapens en beschietingen in te zetten tegen de ander. In Kirgizië zijn vrijdag al meer dan 30 gewonden gevallen, zegt Bisjkek. Om 12.00 uur (Belgische tijd) is een wapenstilstand ingegaan, meldt Kirgizië nog. “De leiders van de Kirgizische en Tadzjiekse comités van nationale veiligheid hebben een akkoord bereikt”, aldus de Kirgizische grenswacht in een persbericht.

15:26