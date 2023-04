Moeder van meisje (5) dat dood werd gevonden in vuilniszak in Frankrijk “kapot van verdriet”, verdachte al eens geplaatst na “pedofiel gedrag”

UpdateDe tiener die verdacht wordt van de moord op een 5-jarig meisje in de Franse Vogezen werd twee jaar geleden al geplaatst na “ongepast gedrag van pedofiele aard”. Dat heeft het parket laten weten aan de regionale krant Le Républicain Lorrain. De jongen zou nu 15 of 16 jaar zijn, aldus een bron dicht bij het onderzoek. Familielieden, onder wie de moeder en de tante van het slachtoffertje, hebben ondertussen gereageerd op het gruwelijke incident. “We zijn kapot van verdriet. We willen nu gewoon gerechtigheid”, klinkt het.

Het 5-jarige slachtoffer werd gisterenmiddag gevonden in een appartement in Rambervillers, op minder dan 200 meter van het huis waar ze met haar ouders woonde. Ze was naakt en haar lichaam zat in een vuilniszak.

De ouders hadden hun dochter rond 13 uur als vermist opgegeven. Ze verdween toen ze voor het ouderlijke huis aan het spelen was. Volgens de burgemeester Jean-Pierre Michel zette het vreemde gedrag van een tiener uit de buurt de politie op het spoor naar haar vindplaats. Dat meldt de openbare nieuwszender France Info.

De jongen was bekend bij de politie en zou aangegeven hebben dat hij het meisje, dat roze kleren droeg, in de richting van een winkelgebied zag stappen. Maar zijn verhaal bleek niet te kloppen toen de politie camerabeelden uit de buurt bekeek.

“Ongepast gedrag van pedofiele aard”

De jongen leidde de speurders uiteindelijk naar de plaats waar het lichaam van het kind lag. “Het meisje werd levenloos gevonden in een appartement”, aldus Michel. “De lokale politie heeft het lichaam rond 16 uur ontdekt. De hulpdiensten probeerden nog een hartmassage toe te passen, maar het was helaas al te laat.”

Het appartement werd gehuurd door de moeder van de tiener, maar hij woonde zelf ook op het adres. “De jongen was bekend bij de politie omdat hij zich twee jaar geleden schuldig maakte aan ongepast gedrag van pedofiele aard naar kinderen toe. Hij werd geplaatst en dook een paar weken geleden weer op in het centrum, waar hij vaak ronddwaalde met zijn fiets. De gemeentepolitie hield hem naar eigen zeggen “nauwlettend in de gaten”, aldus het parket bij Le Républicain Lorrain. De tiener is nu gearresteerd.

Buurtbewoners bevestigen dat de verdachte de afgelopen dagen meermaals gesignaleerd werd terwijl hij in de gemeente rondzwierf. Volgens getuigenissen had de jongeman verschillende meisjes gevraagd om mee te komen naar zijn appartement, waar hij hen zogezegd “een kat zou geven”. De verdachte zou aan verschillende psychische aandoeningen lijden en was een paar weken geleden pas ontslagen uit een gespecialiseerd centrum.

Een autopsie moet nu uitmaken hoe het meisje stierf en of ze het slachtoffer van seksueel geweld was.

Moeder van slachtoffer: “Kapot van verdriet”

De familie van het 5-jarige slachtoffer reageert erg geschokt. De moeder van het meisje is “kapot van verdriet”, vertelt ze aan nieuwszender BFM TV. “Niets kan mijn dochter terugbrengen. Ik kan amper spreken, het is te moeilijk”, zegt ze al huilend. “Ik wil gewoon gerechtigheid, ik wil dat de persoon die dit gedaan heeft boet voor zijn daden.”

Ook de tante van het kind reageert bij BFM TV. “Ik richt me tot iedereen die een ziek kind heeft en tot de mensen die in de mentale zorgsector werken”, zegt ze. De vrouw pleit ervoor om kinderen met mentale problemen te laten opnemen, “zodat ze het leven van onschuldige mensen niet meer kunnen afpakken”. “Ik ben niet boos, omdat de dader misschien niet eens doorhad wat hij aan het doen was. Maar als zijn ouders verstandig waren geweest, hadden ze hem thuis gehouden en dan had dit misschien niet gebeurd”, klaagt ze.

Verdachte leek “mentale inzinking” te hebben

De hele buurt is in shock. Sommige buren konden de moeder van het meisje de hele avond horen schreeuwen nadat ze het vreselijke nieuws had vernomen, zeggen ze.

Ook Virginie, de dochter van de buren van de verdachte, is erg aangedaan door het gruwelijke incident. Haar ouders waren mogelijk de laatsten die contact met de tiener hadden. “De jongen kwam rond 14.00 uur aan mijn vader vragen waar hij zijn vuilzakken moest zetten. Mijn vader vertelde hem waar, maar vond het vreemd dat hij het zelf niet wist, aangezien hij hier al meer dan een maand woonde”, getuigt ze.

Virginie en haar ouders hadden al meerdere keren opgemerkt dat de jongen zich vreemd gedroeg. “Het leek wel alsof hij een mentale inzinking had gehad. Soms zagen we hem tegen zijn fiets praten, hij zei dan dingen als ‘blijf hier, ik ben binnen vijf minuten terug’”, klinkt het.