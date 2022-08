Moeder van man (24) die Salman Rushdie neerstak: “Na reis naar Libanon veranderde hij in een religieuze fanaticus”

In een exclusief interview met ‘The Daily Mail’ heeft de moeder van Hadi Matar, de 24-jarige man die de Brits-Indiase schrijver Salman Rushdie (75) afgelopen vrijdag heeft neergestoken, verteld dat ze haar zoon in 2018 volledig zag veranderen in een religieuze fanaticus na een reis naar Libanon. “Ik had verwacht dat hij gemotiveerd zou terugkeren, dat hij zijn opleiding zou afmaken, zijn diploma zou halen en een job zou zoeken. In plaats daarvan sloot hij zichzelf op in de kelder”, aldus Silvana Fardos (46). De vrouw wil haar zoon naar eigen zeggen nooit meer spreken.

Vrijdagmiddag lokale tijd viel de FBI de woning van de 46-jarige Silvana Fardos in de Amerikaanse staat New Jersey binnen. Het was op dat moment dat de vrouw voor het eerst te horen kreeg dat haar zoon, de 24-jarige Hadi Matar, auteur Salman Rushdie ernstig had toegetakeld tijdens een lezing in New York. De schrijver werd na de aanval met spoed naar het ziekenhuis gebracht met drie steekwonden in de nek, vier steekwonden in de maag, een wonde in het rechteroog, een prikwond in de borst en een snee in de rechterdij.

Tijdens de raid namen de FBI-agenten enkele bezittingen van Hadi – die in de kelder van het huis van zijn moeder woonde – in beslag. Het ging onder meer om een computer, een PlayStation, enkele boeken, messen en een messenslijper. “Ik kreeg telefoon van mijn dochter. Ik was op het werk toen ze me vertelde dat de FBI in ons huis was. Ik was helemaal in shock”, vertelt Silvana, die zorgleerkracht en vertaler Arabisch is op een middelbare school, aan ‘The Daily Mail’.

Volledig scherm De woning van Silvana Fardos in New Jersey. Haar zoon Hadi Matar woonde in de kelder van het huis. © AFP

Reis naar Libanon

Silvana is van Libanese afkomst en geboren als moslima. Samen met haar echtgenoot Hassan Matar vluchtte ze uit Yaroun, een stad in het zuiden van het land die onder sterke controle van de terreurgroep Hezbollah, gesteund door Iran, staat. Het koppel trok naar de Verenigde Staten en voedde Hadi en zijn jongere zussen op in Californië. In 2004 vroeg Silvana een scheiding aan en verhuisde ze naar New Jersey voor een nieuwe start. Haar ex-man keerde terug naar Libanon.

Vier jaar geleden merkte Silvana dat Hadi veel religieuzer was geworden nadat hij anderhalve maand bij zijn vader in Libanon had gespendeerd. De jongeman zou bovendien kritiek op zijn moeder hebben omdat ze hem nooit strikt religieus heeft opgevoed. “Na de trip sprak hij maandenlang niet met mij of zijn zussen”, aldus Silvana. “Sinds 2018 sluit hij me volledig buiten.” De vrouw mocht de kelder ook absoluut niet betreden. “Hij woonde daar alleen. Overdag sliep hij en ‘s nachts werd hij wakker om zijn eigen eten te maken.”

Kort na de reis hadden moeder en zoon nog een felle discussie over religie. “Hij vroeg me waarom ik hem motiveerde om een diploma te halen in plaats van hem te laten focussen op religie. Hij was boos omdat ik hem niet op jonge leeftijd over de islam had geleerd”, herinnert de moeder zich. “Ik ben zelf niet religieus. Ik ben geboren als moslima, maar dat is het dan ook. Ik heb mijn kinderen nooit aangezet tot religie.”

Bekijk hieronder nog eens de beelden van het incident:

“Doorgaan zonder hem”

Drie maanden geleden besloot Hadi dat het toch tijd was voor verandering en werd hij lid van een lokale boksschool. Dat lidmaatschap zegde hij vorige week echter abrupt op. “Ik was blij toen ik hoorde dat hij lid was geworden (...). Hij vertelde me ook dat hij van plan was om in september terug naar school te gaan om cyberveiligheid te studeren”, zegt Silvana. “Ik dacht dat hij een lange depressie had doorgemaakt en dat het tijd was om weer tot leven te komen, om terug te keren naar zijn familie”. Dat alles dan toch weer de foute kant zou opgaan, had Silvana niet verwacht.

De vrouw weet naar eigen zeggen niet of haar zoon ‘De duivelsverzen’ van Rushdie ooit heeft gelezen. Na de publicatie van dat boek werd in 1989 een ‘fatwa’, een soort terdoodveroordeling, uitgesproken tegen de schrijver door de Iraanse ayatollah Khomeini. Of die fatwa ook het motief van Hadi is, is nog niet bekend.

Volledig scherm De 24-jarige Hadi Matar. © via REUTERS

“Ik kan het gewoon niet geloven dat hij in staat was om zoiets te doen”, reageert Silvana op de steekpartij. “Hij was erg stil, iedereen hield van hem. Net zoals ik al tegen de FBI zei, ga ik geen moeite doen om ooit nog met hem te spreken. Hij is verantwoordelijk voor zijn daden”, klinkt het. “Ik heb nog twee minderjarigen voor wie ik moet zorgen. Ze zijn van slag en geschokt. Al wat we nu kunnen doen, is proberen om door te gaan, zonder hem.”

De video van het gewelddadige incident heeft Silvana nog niet bekeken. “En dat wil ik ook niet”, klinkt het. “Ik leef mee met meneer Rushdie. Ik hoop dat hij snel herstelt, maar er is niet veel meer dat ik kan zeggen of doen, aangezien het niet mijn schuld is.” Rushdies familie liet afgelopen weekend weten dat de schrijver van de beademing is gehaald en stilaan weer kan praten. “Het zal lang duren; de verwondingen zijn ernstig, maar zijn toestand gaat de goede kant op”, zo stond in een verklaring.

Volledig scherm Een archiefbeeld van de 75-jarige auteur Salman Rushdie. © Evan Agostini/Invision/AP

