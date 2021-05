Moeder van dode baby in vuilniszak woont mogelijk in België

Dode baby gevonden vlak over de grens in Nederland­se Wernhout

1:06 In het Noord-Brabantse Wernhout, dat vlak over de grens met ons land ligt, is gisteren het stoffelijk overschot aangetroffen van een pasgeboren baby. Dat meldt de politie. Het lichaampje werd gevonden in een groene vuilniszak naast een afvalbak in een park, meldt Omroep Brabant. De politie is ter plaatse en doet onderzoek.